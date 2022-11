Os holofotes da seleção nacional estão centrados em Cristiano Ronaldo depois dos excertos divulgados da conversa com o jornalista Piers Morgan, mas os antigos internacionais Beto, Rui Barros e Abel Xavier defendem que o capitão da seleção portuguesa.

Os três ex-jogadores salientaram a importância do avançado para Portugal e até consideram existir «memória curta» por parte dos seus críticos.

«Em Portugal, temos muito a mania de ter a memória curta e, em relação ao Cristiano, acho que os portugueses deveriam ter um bocadinho mais de ponderação e apoiar o que é nosso, os jogadores portugueses, as equipas portuguesas e, neste caso, o Cristiano. Não podemos ter memória curta», realçou Beto, que partilhou o balneário com Ronaldo no Sporting, em 2002/2003, à margem de um evento realizado no Footlab, em Carnaxide, por uma empresa de apostas desportivas.

Já Rui Barros, aponta que o Mundial 2022 poderá ser palco do reaparecimento da melhor versão de Cristiano Ronaldo.

«O Cristiano Ronaldo, ao longo destes anos, sobressaía com as críticas, é o que tem feito e o que se está agora a passar, pelo que é natural que ele chegue a este Mundial e volte a ser 'o Ronaldo', calar ainda mais os críticos e fazer golos, que é o que ele sabe fazer melhor», disse.

Relativamente ao vídeo da chegada de Bruno Fernandes à Cidade do Futebol, onde se pode ver um cumprimento menos efusivo entre o médio e Ronaldo, Beto afastou a ideia de existir qualquer polémica ou mal-estar entre os dois companheiros de clube.

«A imagem que se divulgou, eu também a vi, e as relações num balneário são de tanta brincadeira, tanta reação que se vocês calculassem tudo o que se passa num balneário, esta imagem valeria zero», acrescentou o antigo defesa-central.

«O momento de Cristiano Ronaldo em relação ao clube é um momento e neste momento tem um outro balneário que foi criado, construído, para um determinado objetivo. Os jogadores vão concentrar-se o mais possível pelo objetivo, que passa por superar as adversidades e isso só pode ser feito com um bom ambiente», afirmou também Abel Xavier.

O antigo lateral considerou ainda que «se estiver bem e se marcar», Ronaldo será «um jogador ainda atrativo para o mercado».

«Que faça um grande Mundial, ao seu nível, e que depois tenha toda a sorte do mundo, seja no clube onde está ainda, com que tem contrato, ou arranjando outro clube à sua dimensão», manifestou Beto.

O mesmo desejo foi partilhado por Rui Barros: «Dada a experiência do Cristiano Ronaldo, com o seu empresário, certamente escolherá o melhor clube. Não sei dessa notícia de que poderá ir para o Bayern, mas, no final do Mundial, ele irá decidir o rumo da carreira dele, ou ficando no Manchester United. Mas acho que ele sem dúvida estará focado na nossa seleção.»