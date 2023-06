A FIGURA: Cristiano Ronaldo

A noite era dele e foi ele que levou a maior recompensa para casa. Ronaldo celebrou o marco de 200 internacionalizações pela seleção nacional com mais um golo, conseguido já bem perto do final, ao aparecer no sítio certo à hora certa. O jogo até nem correu de feição ao avançado do Al Nassr, que foi várias vezes apanhado em fora de jogo. Ainda assim, caso não marcasse, não podia ser acusado de falta de empenho. Lutou muito e teve o prémio no final.

O MOMENTO: Ronaldo decide na Islândia, 89m

Bernardo cruzou para a área, Gonçalo Inácio não foi nada egoísta e amorteceu para Ronaldo, que só teve de encostar e resolver o encontro.

OUTROS DESTAQUES

Bernardo Silva

Exibição em esforço do médio português. Deu a sensação de que estava algo perdido em campo, sem saber que terrenos pisar. Aliado a isso, certamente também estaria a fadiga de uma época intensa. Saiu por cima ao fazer o passe que dá origem ao 1-0.

Gonçalo Inácio

Deu uma prova de que pode começar a entrar nas opções de forma mais regular. Dinamizou por completo o lado esquerdo da defesa, trouxe capacidade de construção e, claro está, assistiu para golo.

Danilo

Exibição pobre do defesa/médio do PSG. A jogar sobre a esquerda, teve muitas dificuldades a sair a jogar, nas receções e nos passes. Ficam dúvidas sobre se não haverá melhores soluções para aquela posição, sobretudo quando existem jovens no banco como Inácio ou António Silva.

Rafael Leão

Foi titular, mas Martínez precisa mesmo de arranjar forma de adaptar o estilo de jogo do extremo do Milan à seleção. Foi um dos mais enérgicos em campo, tentou forçar o duelo individual e até ganhou a linha de fundo várias vezes, mas teve algumas combinações com os colegas frustradas. Ainda não consegue ser o desequilibrador que pode ser e demonstra na Serie A.