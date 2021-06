Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, à RTP3, após o empate sem golos ante Espanha, em jogo de preparação para o Euro 2020:

«[Espanha] dominou o jogo, nos 15 primeiros minutos a equipa espanhola dominou muito. Não conseguimos circular a bola, ter bola, perdemos a bola com facilidade e acho que durante estes 15 minutos não conseguimos encurtar espaços e retirar bola, apesar de a Espanha não ter criado nada transcendente, mas foi dominadora.»

«A partir daí a equipa começou a evoluir, a Espanha teve mais bola, domínio, mas a partir dos 15 minutos começou a esbater-se.»

«Na segunda parte a equipa entrou melhor, mais alta, a retirar espaços à Espanha, a conseguir ter mais bola, a criar situações de rutura, de golo. A Espanha teve uma boa e esta no fim, aqui um erro no último minuto, uma perda de bola sem necessidade. Mas acho que na segunda parte a equipa foi melhorando sempre, a ser capaz de fazer coisas que não estava a fazer na primeira parte. Este jogo era importante para perceber como o aspeto aquisitivo da equipa estava.»

[Como está esse aspeto:] «Isso vou guardar para os jogadores, não é aqui que se faz balanços.»

[Resultado justo ou feliz:] «Se for pelo último lance, é feliz para Portugal. Tiveram uma bola no poste, mas isso conta pouco, não é? Deixámos um jogador sozinho. Acho que a Espanha foi uma equipa de posse, com qualidade. Serviu para o que quero e para o crescimento da equipa.»

[O que pediu no início do jogo:] «Não vou dizer tudo, não me parece importante neste momento. Guardo para os meus jogadores. Vai entrar numa análise coletiva e individual. Acho que algumas coisas que pedi foram feitas, outras não tão bem feitas no coletivo, não tanto no individual. Todos procuraram fazer bem, mas na ordem coletiva do jogo quer ofensiva, quer defensiva, temos de corrigir algumas coisas.»