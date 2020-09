Na primeira edição da Liga das Nações, Portugal levou a melhor sobre todos os competidores e ergueu o troféu, graças a um golo de Gonçalo Guedes na final diante da Holanda.

Agora, a poucos dias de se iniciar a nova edição da prova e no dia em que a seleção apresentou os novos equipamentos, o avançado do Valência falou em exclusivo à TVI sobre a prova, garantindo que os comandados de Fernando Santos só pensam em vencer novamente.

«É sempre bom recordar os bons momentos da última Liga das Nações, mas vamos entrar numa nova edição, e vamos entrar com tudo para ganhar», disse, defendendo que Portugal tem capacidade para vencer qualquer adversário.

«Quando entramos em modo seleção, todas são fortes e sabemos que temos de estar a um grande nível para vencer. Sabemos que nos vão colocar grandes dificuldades, mas temos uma grande equipa, acreditamos em nós e podemos bater-nos com todos os adversários.»

Sobre o grupo que Portugal tem pela frente, com Croácia, Suécia e França, Guedes assume que não haverá jogos fáceis, mas lembra que Portugal é agora olhado com mais respeito, depois de ter vencido o Europeu e a Liga das Nações.

«Não é um grupo fácil. Temos seleções com grandes jogadores, com nome a nível internacional. São das seleções mais fortes do mundo, mas também sabemos que temos muito valor e vimos de duas competições que ganhámos [Europeu e Liga das Nações] e as outras equipas também nos olham com respeito. Temos de fazer tudo para que esse respeito se mantenha, ganhando o máximo de vezes possível», aponta, assumindo ainda que a seleção tem uma responsabilidade maior.

«Sabemos que temos uma responsabilidade pelo que ganhámos, mas é uma responsabilidade boa. Nós não vamos querer perder», assegura.

Guedes elogia ainda o formato da competição, recordando as palavras de Fernando Santos ao grupo antes do primeiro jogo da edição que Portugal acabaria por vencer.

«A Liga das Nações foi importante porque não eram simples jogos amigáveis. O mister Fernando Santos disse-nos desde a primeira hora que aquela era uma competição na qual entrávamos para ganhar. Se calhar muitas seleções não deram muito valor à Liga das Nações, mas quando viram a final-four, acredito que pensaram que gostariam de estar lá».