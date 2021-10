João Mário comentou esta quinta-feira o regresso à Seleção Nacional depois de quase dois anos de ausência.

«Foi muito difícil estar fora deste grupo. Obviamente queremos estar sempre com a seleção, é um espaço em que nos sentimos bem, nos sentimos valorizados e foi difícil não estar cá», disse o médio aos jornalistas em conferência de imprensa.

«Mas continuei a trabalhar, a trabalhar, sempre acreditei que podia estar neste grupo e, felizmente, estou de volta», frisou.

Questionado sobre o que teria levado a que, no ano em que foi campeão pelo Sporting, Fernando Santos não o tivesse chamado, João Mário apontou: «A seleção é um pouco o momento. No ano passado, na minha posição, houve jogadores que fizeram uma época muito boa, temos muitas opções para o meio campo, ou melhor, para todas as posições.»

«Cabe ao mister decidir e, acima de tudo, respeito porque foram chamados grandes jogadores. Sabemos sempre que a concorrência é muito grande e cabe-nos a nós estar ao mais alto nível no clube para podermos ser opção. O mister entendeu que no ano passado eu não era e agora entendeu que sim, e a mim cabe-me corresponder a esta chamada.»