Roberto Martínez concedeu uma entrevista à RTVE, onde abordou as hipóteses de Portugal conquistar o Euro 2024.

«Porque não? Já ganhámos uma. Temos a sorte de poder jogar com quatro gerações. Não há favoritos, há candidatos: a França produz jogadores num volume que nenhum outro país tem essas opções. A Inglaterra tem um treinador que criou uma cultura de clube dentro da equipa. A Bélgica tem uma determinada geração que é muito competitiva. E nunca se pode deixar a Itália de fora, competitiva por natureza. E a Alemanha, com um período difícil, mas no 'seu torneio' pode ser campeã», afirmou o selecionador nacional.

Nas mesmas declarações, Martinez disse que quer que cada jogador seja um líder e destacou ainda a «fome» de Cristiano Ronaldo.

«Já trabalhei com muitos mas o que diferencia o Cristiano é a necessidade de estar sempre preparado para ser o melhor.Tivemos a oportunidade de ter dois jogadores, Pepe , 41 anos, um exemplo para quem quer jogar na Liga dos Campeões, e Cristiano Ronaldo, que aos 38 anos é o único que já chegou a mais de 200 internacionalizações. São dois jogadores de referência que precisam que os jogadores que chegam (como João Neves) tenham os níveis de autoexigência para poder estar numa base diária.»