Fernando Santos explicou que Matheus Nunes já estava no radar da Seleção Nacional e que a «porta acabou por abrir-se» nesta convocatória para os jogos frente ao Qatar, de carácter particular, e Luxemburgo da fase de qualificação do Mundial 2022.

Já a meio da semana, o jogador do Sporting tinha revelado que tinha optado por Portugal em detrimento do Brasil, deixando desde logo antever uma possível chamada à seleção que agora se confirmou. «Acho que já respondi a essa questão de forma inequívoca na última conferência», começou por dizer o selecionador, apontando:

«Eu disse que o Matheus Nunes estava a bater à porta. Desta vez a porta abriu, e ele entrou», destacou.

Matheus Nunes contou ainda que tinha tomado uma decisão depois de conversar com os dois selecionadores, Tite e Fernando Santos, mas o selecionador não abriu o jogo quanto a esta conversa. «falo com muitos jogadores, mas são conversas privadas e não as costumo divulgar», limitou-se a comentar.

Quanto ao que o jogador do Sporting pode acrescentar à seleção. «Se o convoquei foi porque entendemos que, como o Otávio [jogador do FC Porto], é um jogador que tem caraterísticas que nos podem trazer complementariedade em relação as opções que temos para o meio-campo. É enquadrá-lo e percebê-lo. Dentro da nossa perspetiva é um jogador que pode trazer algumas coisas à Seleção Nacional», referiu ainda.