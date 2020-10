Rúben Neves, internacional português, em declarações à RTP 3 após o empate com a Espanha, no José Alvalade, em encontro particular entre as duas seleções:

«Acho que o empate se adequa, apesar dos 25 ou 30 minutos em que não praticámos o futebol que queríamos e dexiámos a Espanha criar algumas ocasiões. Depois ajustámos bem e creio que é o resultado adequado. Encaramos a França como todos os outros adversários, é um tubarão, mas Portugal joga sempre para vencer e não vai ser diferente.»

«Premier League mais portuguesa? É um motivo de orgulho colocar os nossos jogadores na melhor liga do mundo. É um prazer ter tantos portugueses na Premier League.»