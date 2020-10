Declarações do selecionador de Espanha, Luis Enrique, à RTP3, após o empate ante Portugal (0-0), em jogo particular realizado em Alvalade:

«As duas equipas tiveram ocasiões, foi um jogo de alto nível, com intensidade. Justo ou não, tem pouca importância. Vimos muitas coisas positivas neste jogo, defrontando o campeão da Europa e vencedor da Liga das Nações. É sempre difícil jogar fora de casa, sempre difíceis com adversários deste nível, mas estou satisfeito com o que vi.»

[Ocasiões de Cristiano e se continua a ser dos melhores do mundo:] «Sem duvida, era o que faltava. Creio que o que mais se destaca ele e no Leo [Messi] é que, passem os anos que passem, eles continuam a contribuir com muitas coisas e a render a alto nível e estão aí os números, não há dúvida da qualidade deles.»

[Mudança na seleção espanhola:] «Estamos a encontrar o modelo que quero implantar na seleção, parecido com o que deu êxitos no passado. Estamos a tentar retomar o caminho do êxito. Há que encontrar soluções, gosto de contar com jogadores jovens, com qualidade. O importante é ter nível.»