O selecionador nacional, Fernando Santos, em declarações à RTP 3 após o empate com a Espanha, no José Alvalade, em encontro particular entre as duas seleções que terminou 0-0:

«Vinte e cinco minutos muito sofríveis. Não encontrámos o jogo, organização estratégica sempre errada, a defender muito mal, a conceder espaço ao adversário, espaço entre linhas, espaço exterior sem nos organizamos. E quando uma equipa não está organizada na sua organização defensiva, quando recupera a bola não consegue jogar. Ofensivamente, sempre que podíamos sair a jogar, nos pontapés de baliza, por exemplo, nunca encontrámos os caminhos certos. Foram 25 minutos em que a Espanha foi claramente superior a nós. Valeu a atitude competitiva dos jogadores, a entrega, mas isto representa pouco de Portugal. Depois a nossa exibição foi em crescendo, a partir dos 25 ou 30 miunutos a equipa percebeu o que fazer, cfomos mais compactos, começámos a ter bola e o jogo foi mais equilibrado. O primeiro remate devemos ter feito aos 25 ou 30 minutos. Quando gomoes para intervalo já íamos mais equilibrados. Retifiquei e fiz algumas alterações. Umas já estavam planeadas outras fiz porque a abordagem estava a ser incorreta. Na segunda parte, o jogo foi diferente, mais repartido, com exceção desta parte final em que claudicámos um pouco. De resto, durante 30 minutos fomos duas equipas equilibradas com as grandes ocaisões a serem de Portugal, com duas boals no poste e mais três oportunidades, contra duas de Espanha. O resultado acaba por ser justo.

Que retiro para o jogo com França, se é uma final? Final não é, haverá aqui outro jogo. terá uma abordagem diferente, eles também jogam com três centrais e vamos ter de o trabalhar bem. Não podemos trabalhar bem este jogo, até por causa destas questões [covid-19] e não tivemos isso. Este vamos preparar com outra atenção e espero que Portugal esteja ao seu melhor nível do primeiro ao último minuto.»