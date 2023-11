A seleção nacional vai defrontar a Suécia em Guimarães, a 21 de março, num jogo de preparação para o Europeu de 2024, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro, no Estádio D. Afonso Henriques, está agendado para as 19h45.

Depois da fase de qualificação cem por cento vitoriosa, a equipa comandada por Roberto Martínez vai começar a preparar a fase final do Euro e, além do jogo com os suecos, terá ainda outro adversário na janela de jogos internacionais de março.

A Suécia, seleção do avançado do Sporting Viktor Gyökeres, falhou o apuramento para o Europeu, depois de terminar em terceiro no Grupo F, atrás da Bélgica e da Áustria.