Fernando Santos, selecionador nacional, em decalrações na conferência de imprensa após a vitória sobre a Croácia, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações.

«Obviamente que o resultado é melhor do que a exibição. Voltámos a não ter intensidade no jogo na primeira parte. A bola parava muito por causa do relvado, os passes não saíam, mas temos de nos adaptar. E temos de pressionar o adversário, não podemos deixar de pressionar. Temos de correr bem e carregar em cima do adversário. Depois de cinco jogos sem sofrer golos, voltámos a meter-nos a jeito [como com a França].

Na segunda parte melhorámos, aumentámos a intensidade e começamos a jogar. Mas temos de perceber que os jogos não se ganham só a jogar bonitinho, bonitinho. Depois de darmos a volta, voltámos ao mesmo: ao ritmo baixo e falta de intensidade e metemo-nos a jeito outra vez. Não podemos sofrer um golo contra uma Croácia com menos um. A jogar assim fica difícil voltarmos a ser o que somos.

Temos de arrepiar caminho, futebol é muito bonito, mas se for só mostrar, jogar sem ganhar, não vale de nada.»

[entrada de Trincão ao intervalo]

«Até podia ter mudado dois ou três e não apenas um. Era preciso espevitar o jogo e lançar alguém que criasse dinâmicas e levasse a bola para a frente. O Trincão começou a fazer isso, criou elã na equipa. Depois surge a expulsão mas já estávamos bem e íamos marcar. Só que depois do segundo golo voltámos à lentidão, lentidão.

[Vai ficar muito tempo sem jogos de seleção]

«Esse é o problema das seleções.Precisávamos de ter oportunidade para corrigir estas coisas e agora só voltamos a estar juntos em março.

Mas atenção, não podemos ficar parados nestes dois jogos, que não foram bons, e esquecer aquilo que fizemos nos outros. Esta imagem não é boa, mas não é a nossa imagem. Estou descansado, mas temos de afinar algumas coisas.»