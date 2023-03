Roberto Martínez explica que ficou rendido ao «compromisso» que Cristiano Ronaldo demonstrou em relação aos próximos desafios da Seleção Nacional, a começar pela próxima qualificação para o Euro2024. O novo selecionador de Portugal deixa clara que este é apenas «um ponto de partida» e manifestou-se satisfeito para poder contar com a «experiência» do avançado do Al Nassr no arranque desta aventura.

«Comecei com os 26 do Qatar. É importante falar com os jogadores, conhecer o seu compromisso. O Cristiano Ronaldo é um jogador muito comprometido e essa é a minha posição. Um jogador como o Cristiano pode acrescentar experiência, é uma figura muito importante para a equipa», começou por enunciar na conferência de imprensa em que divulgou a sua primeira convocatória para os jogos com o Liechtenstein (23 março) e Luxemburgo (26 março).

Além da experiência, Roberto Martínez diz que esta convocatória é também uma «oportunidade» para o mais internacional dos portugueses. «Independentemente da idade e de outros aspetos, acho que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar a sua experiência. Este estágio é muito importante para os que estão na convocatória. É uma oportunidade para mostrar a sua capacidade e fazer uma equipa ganhadora. O Cristiano é mais um desses jogadores», acrescentou.

O selecionador explicou ainda que «não houve decisões fáceis», nesta convocatória em que as idades variam entre os 22 e os 41 anos, mas adianta que não equacionou deixar jogadores como Cristiano Ronaldo e Pepe de fora para começar, desde já, a rejuvenescer o grupo.

«Na minha carreira nunca tomei decisões fáceis, são sempre decisões importantes a pensar no futuro. Não pensei na possibilidade de deixar Ronaldo de fora. Agora, este estágio, é para jogarmos com o Liechtenstein e Luxemburgo. É importante ter jogadores jovens que podem aprender, e jogadores com experiência. Não acho que a idade seja um fator importante nessa fase», destacou ainda.