O espanhol Roberto Martínez foi oficializado esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) como novo selecionador nacional, sucedendo no cargo a Fernando Santos, tal como o Maisfutebol noticiou.

O técnico de 49 anos, que terá contrato até 2026, foi apresentado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, através de uma cerimónia na Cidade do Futebol.

Martínez deixou a seleção da Bélgica logo após a eliminação na fase de grupos do Mundial 2022, depois de cerca de oito anos ao comando dos Diables Rouges, onde também conseguiu um terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2018 e chegou aos quartos de final do Euro 2020, onde eliminou Portugal.

O espanhol colocou ainda a Bélgica no topo do ranking FIFA.

Como treinador, orientou também o Swansea, o Wigan e o Everton.