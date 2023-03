Portugal defronta esta quinta-feira o Liechtenstein (19h45), em Alvalade, num jogo que marca o arranque da qualificação da seleção nacional para o Europeu de 2024, assim como é a estreia de Roberto Martínez ao leme da equipa das Quinas.

As dúvidas em torno das opções são muitas, mas já é certo que Diogo Leite e Matheus Nunes estão fora da ficha de jogo.

Siga o Portugal-Liechtenstein ao minuto

Sem Diogo Costa, a baliza terá de mudar de dono, mas a maior incógnita reside no sistema tático do novo selecionador, além das apostas no setor ofensivo.

Percorra a galeria associada e veja o onze provável da seleção para o jogo com o Liechtenstein