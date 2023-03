Na véspera da estreia como selecionador de Portugal, Roberto Martínez teve 25 jogadores às suas ordens no treino que decorreu nesta quarta-feira na Cidade do Futebol.

No dia que ficou marcado pela dispensa, por lesão, do guarda-redes Diogo Costa, e pela antevisão ao jogo com o Liechtenstein feita pelo treinador e por Cristiano Ronaldo, todos os elementos que se mantém na convocatória treinaram no relvado.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo foi dividido em dois grupos, um com coletes amarelos e outro com coletes brancos, que, porém, trabalharam juntos nos exercícios de ativação realizados sob o olhar atento de Martínez.

Com os guarda-redes a trabalhar à parte durante os 15 minutos abertos à comunicação social, os 22 jogadores de campo foram divididos em dois grupos de 11, uns com colete amarelo e os restantes com coletes brancos.

E será que se conseguem perceber pistas sobre o primeiro onze de Martínez na divisão feita pelo técnico espanhol?

Deixamos à consideração do leitor. Qual dos grupos escolhia, sabendo que teria de tirar um jogador para lançar o guarda-redes?

Coletes amarelos: Rúben Dias, Diogo Leite, António Silva, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Diogo Jota.

Coletes brancos: Danilo, Gonçalo Inácio, Raphael Guerreiro, Cancelo, Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha, Ronaldo, Félix e Rafael Leão.