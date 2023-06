Roberto Martínez foi questionado se já tinha decidido qual iria ser o guarda-redes titular frente à Bósnia, este sábado, em jogo de apuramento para o Euro 2024 agendado para o Estádio da Luz. O selecionador aproveitou a pergunta para colocar a questão do dono da baliza em pratos limpos.

«O guarda-redes é especial, é diferente de todas as outras posições. Precisamos de ter clareza. Gostei muito do trabalho de todos os que trabalharam comigo. Gostei muito do trabalho do José Sá, por exemplo. O Rui Patrício, por outro lado, é um jogador-chave no balneário, um jogador com enorme atitude e que esteve muito bem nos dois jogos de março», começou por dizer Roberto Martínez.

«Mas preciso de ter clareza. O guarda-redes número um nesta altura é o Diogo Costa, o número dois é o Rui Patrício e o número três é o José Sá. Quero deixar isto bem claro, porque os guarda-redes são um tema diferente do jogadores de campo, que dependem muito mais do momento de forma.»