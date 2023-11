A Seleção Nacional, com presença garantida no Euro 2024, reuniu-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol para começar a preparar a dupla-jornada contra o Liechtenstein a 16 de novembro, em Vaduz, e contra a Islândia a 19 de novembro, em Alvalade, a contar para as últimas jornadas da fase de qualificação.

As grandes novidades na convocatória são Bruma, Matheus Nunes e João Mário (estreante). O lateral do FC Porto foi chamado pela primeira vez à seleção AA para substituir Diogo Dalot, que foi dispensado por motivos pessoais, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Convocado para os sub-21, o guarda-redes João Carvalho (Sp. Braga) vai treinar esta segunda e terça-feira com a Seleção principal.

A seleção das quinas é líder do Grupo J com 24 pontos e já garantiu a sua presença na fase final do Euro 2024, a realizar-se na Alemanha.