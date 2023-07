Kika Nazareth, avançado do Benfica e neste momento ao serviço da seleção no Mundial feminino, bateu mais um recorde: aos 20 anos e oito meses tornou-se a mais nova de sempre a marcar num Campeonato do Mundo.

A jogadora, recorde-se, apontou o segundo golo de Portugal frente ao Vietname esta quinta-feira, ultrapassando Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

O astro português, cinco vezes Bola de Ouro, estreou-se a marcar em Mundiais pela seleção portuguesa aos 21 anos e quatro meses frente ao Irão no Mundial da Alemanha, em 2006 (2-0). Já Gonçalo Ramos marcou aos 21 anos e cinco meses na última edição que se realizou no Qatar, frente ao Gana (3-2).

Recorde-se que Portugal derrotou o Vietname por 2-0 a contar para a segunda jornada do Mundial de Futebol feminino, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, com Telma Encarnação a inaugurar o marcador aos sete minutos e Kika Nazareth a fechar aos 21.