Roberto Martínez, selecionador de Portugal, analisa a vitória sobre a Bósnia (3-0), na fase de apuramento para o Euro 2024:

«Foi um jogo difícil. A Bósnia tem ideias claras, uma estrutura compacta e jogadores de alto nível e experientes, como Dzeko ou Pjanic. Tivemos uma atitude espetacular enquanto equipa. Não acho que a questão física tenha sido um problema. Foi mais fadiga mental. Muitas decisões erradas na primeira parte. Perdemos a bola em zonas em que não podemos perder. Não jogámos como precisávamos. Não jogámos como equipa, mas jogámos individualmente para a equipa. O jogo sem bola revelou muito esforço, e mostrámos qualidade em frente à baliza, para além de um grande momento do Diogo Costa a manter a baliza inviolada. É uma grande vitória, que permite crescer.»

[a equipa evoluiu relativamente aos dois jogos anteriores?] «Não. Evoluimios em situações sem bola. A nossa pressão alta foi muito boa. Uma reação à perda de bola muito boa. Mas o nosso jogo com bola não foi ao nível que precisávamos. Mas é importante ganhar 3-0 mesmo quando sabemos que precisamos melhorar em muitos aspetos.»

«A Bósnia jogou muito bem defensivamente. Não tomámos boas decisões. Não jogámos fácil em momentos em que temos de jogar fácil. Quisemos ganhar o jogo nos primeiros cinco minutos. Jogámos com o coração, mais do que com a cabeça.»

[o que é preciso melhorar?] «Precisamos ter mais jogos como hoje. É um jogo com o qual vamos aprender, vamos melhorar. Não posso ser mais preciso. A nossa intenção era não dar à Bósnia situações de transição, de jogo direto. A nível internacional, manter a baliza inviolada e marcar quatro golos (um foi anulado) é uma performance em que vejo esforço indivudual e o compromisso da equipa.»