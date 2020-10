Nelson Semedo, lateral da Seleção Nacional, em declarações no final do empate de Portugal em Paris, frente à França, por 0-0:

«Fizemos no geral um grande jogo. Na defesa estivemos muito bem. A França tem uma grande equipa, na frente tem muito bons jogadores, mas conseguimos controlá-los. Queríamos ganhar, acabámos por empatar, mas no geral fizemos um bom jogo. Não tivemos excesso de respeito pela França, as duas equipas tiveram respeito pelo adversário, é normal, cada uma das equipas tem grandes jogadores e é preciso ter algumas cautelas. Hoje o jogo pedia mais de mim a nível defensivo, porque a França tem uma excelente frente de ataque, mas penso que quando cheguei à frente, cheguei bem. Queríamos ganhar, podíamos ter ganhado, mas o empate não é um mau resultado.»