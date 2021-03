Depois do empate do útimo sábado, Portugal vai realizar mais um treino em Belgrado antes de viajar para o Luxemburgo, onde na próxima terça-feira vai defrontar a seleção local, numa partida referente à terceira jornada do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022.



A sessão matinal dos campeões da Europa está agendada para as 11h00 e decorrerá à porta fechada. Conforme é habitual, espera-se que os titulares do encontro contra a Sérvia realizem apenas treino de recuperação enquanto os restantes devem trabalhar normalmente no relvado..

A única dúvida prende-se com o médio João Moutinho, que falhou o jogo contra a seleção da Sérvia, por indisponibilidade física.



Mais tarde, pelas 17h00 locais, Portugal parte para o Luxemburgo.