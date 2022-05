Depois da uma excelente temporada, que lhe valeu o regresso à seleção nacional oito anos depois, Ricardo Horta é uma das hipóteses para reforçar o Benfica. À margem dos trabalhos da seleção, o internacional português recusou falar sobre uma eventual saída do Sp. Braga.



«Benfica? Não é o momento para falar disso. O que tiver de acontecer, acontecerá. Estou muito focado na seleção, quero dar o meu melhor, mostrar-me aos meus colegas e ao selecionador e dar o máximo pela seleção», disse, em conferência de imprensa.



O capitão dos bracarenses antecipou ainda a participação de Portugal na Liga das Nações e reforçou a ambição lusa de voltar a conquistar a prova tal como em 2019.



«Todas as competições onde Portugal entra são para vencer. Queremos ganhar este grupo que é equilibrado e tem quatro seleções muito boas. Temos quatro jogos muito competitivos num espaço de tempo muito curto, mas queremos vencer todos», referiu.



A quatro meses do Mundial 2022, Ricardo Horta acalenta esperança de estar na lista final de Fernando Santos para o Qatar.



«Mundial? Ainda faltam alguns meses, mas claro que é uma ambição e gostava de estar entre os escolhidos. Ainda faltam muitos jogos e muita coisa pode acontecer», admitiu, aproveitando para fazer um apelo ao público para as receções a Suíça e a Rep. Checa.



«Sentimos muito o apoio do público e queremos ter o estádio cheio nos dois jogos. Faço já o meu apelo para que as pessoas venham ao estádio. Com os portugueses ao lado tudo é mais fácil.»