Oito anos depois, Ricardo Horta voltou a ser chamado à seleção nacional. A presença do jogador de 27 anos nas escolhas de Fernando Santos surge após uma tremenda temporada ao serviço do Sp. Braga: 23 golos e dez assistências em 49 jogos.



Apesar da longa espera, o capitão do clube minhoto confessou nunca ter deixado de acreditar de que poderia voltar a representar Portugal.



«Foi um longo período de espera. Sempre acreditei que este momento voltaria a chegar. Trabalhei para isso e acho que o meu desempenho no clube foi sempre melhorando nos últimos anos. Estou muito orgulhoso por estar aqui, faço parte dos escolhidos do mister e é um orgulho estar neste grupo cheio de jogadores de qualidade», referiu, em conferência de imprensa.



Melhor marcador da história do Sp. Braga, convocado novamente para a seleção, enfim, Ricardo Horta assumiu que esta época «tem sido de sonho».



«Esta época tem sido de sonho. Talvez seja a melhor época da minha carreira, com os melhores números e com a chamada à seleção nacional. É um dos melhores momentos da minha carreira e quero aproveitá-lo ao máximo», disse.



Embora não seja presença assídua na seleção, o extremo elogiou o grupo de trabalho e a forma como este o recebeu.



«Fui bem recebido por todos. Já conhecia muitos dos jogadores porque são da minha geração e outros conhecia por jogar contra eles. Disseram-me que o grupo é fantástico e pude comprová-lo. Estamos todos unidos em prol do mesmo e certamente que tudo vai correr bem. (...) Conversa com Fernando Santos? Houve uma conversa normal de boas-vindas. Disse-me para aproveitar e é o que vou tentar fazer», concluiu.