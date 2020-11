Fernando Santos convocou apenas dois jogadores a atuar na Liga portuguesa para os próximos compromissos da seleção nacional: Sérgio Oliveira (FC Porto) e Paulinho (Sp. Braga). O médio portista falou nesta quarta-feira em conferência de imprensa sobre o grande momento que atravessa.

«Vocês ligam muito aos números, assistências e golos, e um médio não é só isso. Muitas vezes se calhar faço um trabalho mais invisível, um trabalho de equipa, que talvez não seja tanto valorizado. Sinto-me bem, já me sentia bem anteriormente, e espero ajudar tanto a minha equipa como a seleção nacional», salientou Sérgio Oliveira.

O médio marcou seis golos nos primeiros dez jogos da temporada 2020/21, o melhor registo de sempre: «Penso que seja uma evolução natural de um jogador, dia após dia tento melhorar as lacunas que tinha. Se calhar ao nível físico, ao nível de chegar à área, também a parte agressiva mais na parte defensiva. É um trabalho que tenho de fazer dia a dia, com a ajuda tanto do Sérgio Conceição como do mister Fernando Santos. Tento ouvir ao máximo, aproveitar cada treino e cada jogo para evoluir. Se continuar a evoluir, melhor para mim e para a minha equipa.»

Aos 28 anos, Sérgio Oliveira espera transportar essa veia goleadora para a seleção de Portugal. «Sinto-me com capacidade para isso e tenho de me sentir orgulhoso por estar neste grupo. Se jogar, vou dar o meu melhor. Se contribuir com golos e assistências, melhor ainda», rematou o jogador do FC Porto.