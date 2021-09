A seleção portuguesa de sub-18 bateu a congénere da França com reviravolta por 4-2, na segunda jornada do torneio francês de Limoges.



Após a derrota na estreia ante a Espanha (2-0), a equipa das «quinas» teve um mau início no encontro. Pirringuel inaugurou o marcador logo aos sete minutos.



No entanto, Portugal conseguiu uma reviravolta impressionante e igualou a partida antes do intervalo por Eduardo Santos, aos 29 minutos. Na segunda parte, Jorge Meireles, Lucas Anjos e Samuel Justo, aos 48, 55 e 62 minutos, consumaram a reviravolta e deram tons de goleada ao marcador.



O melhor que os gauleses conseguiram foi reduzir por Bouanani, aos 64 minutos.

No derradeiro jogo do torneio, a seleção lusa vai medir forças com a congénere da Suíça, no domingo.

FICHA DE JOGO

FRANÇA 2-4 PORTUGAL (1-1 ao intervalo)



Torneio de Limoges

Stade Municipal De Beaublanc, Limoges.

Árbitro: Thomas Vincent

Árbitros assistentes: Julien Grellier e Mathieu

Quarto árbitro: Aurélien Grizon

FRANÇA: Yann Batola, Therence Koudou (William Mikelbrencis, 83m), Mouhamadou Diarra (Cap.), Lenny Pirringuel (Hugo Vogel, 75m), Jonathan Pitou (Brahim Traore, 56m), Johaneko Louisjean, Axel Guessand (El Chadaile Bitshiabu, 83m), Kevin Mercier (Wakis Kore, 75m), Khalil Fayad (Chimu Ugochukwu, 56m), Mahamad Kanoute (Mathys Tel, 56m) e Badredine Bouanani (Nathan Buayi Kiala, 83m)

Suplentes: Tom Mabon, Ismael Gharbi e Edoly Lukoki Mateso

Treinador: Lionel Rouxel

Golos: 1-0 Lenny Pirringuel (7m), 2-4 Badredine Bouanani (64m)

Disciplina: cartão amarelo para Chimu Ugochukwu (86m); cartão vermelho para El Chadaile Bitshiabu (88m)

PORTUGAL: João Carvalho, David Monteiro, Isaac Monteiro (João Pereira, 74m), Gabriel Brás (Cap.), Martim Marques, Nuno Félix, Samuel Justo (Marco Cruz, 62m), Youssef Chermiti (Miguel Falé 77m), Jorge Meireles (Jordan Monteiro, 62m), Eduardo Santos (Lucas Anjos, 46m) e Mateus Fernandes

Suplentes: Louis Nascimento, Diego Moreira, Hugo Faria, João Moreira, António Ribeiro e Hugo Félix

Treinador: Joaquim Milheiro

Golos: 1-1 Eduardo Santos (29m), 1-2 Jorge Meireles (48m), 1-3 Lucas Anjos (55m), 1-4 Samuel Justo (62m)

Disciplina: cartão amarelo para Jorge Meireles (17m), Isaac Monteiro (58m), Mateus Fernandes (79m) e Jordan Monteiro (90m+2); cartão vermelho para Lucas Anjos (88m)