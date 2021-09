A seleção portuguesa de sub-19 perdeu, esta sexta-feira, frente à congénere da Bélgica por 2-0, em Famalicão, no primeiro jogo do torneio triangular, prova que conta, também, com a participação da República Checa.

Os belgas marcaram logo aos nove minutos, por Anthony Descotte, e fecharam o resultado já em período de compensações, aos 90+4, por Sekou Diawara.

Entretanto, as seleções da Bélgica e da República Checa defrontam-se no sábado, a partir das 17h00, em Fafe, antes da derradeira partida do torneio, que oporá a seleção de Rui Bento à da República Checa, marcada para Guimarães, a partir das 20h00.

FICHA DE JOGO

PORTUGAL - BÉLGICA (0-1 ao intervalo)

Torneio Triangular

Estádio Municipal de Famalicão



Árbitro: Rui Lima

Árbitros assistentes: José Caldeira e Leonel Ferreira

Quarto árbitro: João Matos

PORTUGAL: Valentino Rodrigues, André Ferreira (Joelson Fernandes, 56m), Marco Torres (Christian Marques, 46m), António Silva, Afonso Peixoto (Luís Semedo, 46m), Tiago Antunes (Cap.) (Ricardo Marques, 46m), Rodrigo Gomes, Martim Neto (João Neves, 46m), Matchói Djaló (Diogo Abreu, 64m), Tiago Morais (Gonçalo Esteves, 46m) e Herculano Nabian (Renato Veiga, 46m)

Suplentes não utilizados: André Gomes, Bica, Chico Lamba e Nuno Martelo

Treinador: Rui Bento

Disciplina: nada a registar

BÉLGICA: Vic Chambaere, Mbamba-Muanda (Amine Et-Taibi, 46m), Zeno Debast, Fedde Leysen, Romeo Lavia, Cisse Sandra (Lynnt Audoor, 70m), Luca Oyen (Cap.) (Johan Bakayoko, 64m), Mario Stroeykens (Adnane Abid, 64m), Nils de Wilde (Arne Engels 70m), Tuur Rommens (Alexandro Calut, 70m) e Anthony Descotte (Sekou Diawara, 80m).

Suplentes não utilizados: Brent, Nathan Ngoy, Alonzo Engwanda, Olivier Dewaele e Owen Jochmans

Treinador: Wesley Sonck

Golos: 0-1 Anthony Descotte (9m); 0-2 Sekou Diawara (90m+4)

Disciplina: cartão amarelo para Anthony Descotte (77m)