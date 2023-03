O futebolista português Gonçalo Inácio é o primeiro estreante da era Roberto Martínez como selecionador nacional de Portugal.

Com a titularidade no jogo desta quinta-feira, frente ao Liechtenstein, o primeiro no apuramento para o Euro 2024, o central de 21 anos do Sporting realiza o primeiro encontro pela seleção principal.

Lembrando o que aconteceu com o anterior selecionador, Fernando Santos, foram 59 os atletas que se estrearam com o anterior técnico nacional.