Horas antes do duelo contra a Alemanha, em sub-20, o selecionador nacional deixou uma mensagem nas redes sociais. Oceano Cruz fez um balanço do trabalho desenvolvido no estágio e recordou a expulsão de Rui Costa, em Berlim, na fase de apuramento para o Mundial 1997 e a lição que retirou desse episódio.



«Temos tido dias bons de trabalho, neste estágio. Estamos focados naquilo que podemos controlar e em aproveitar o máximo de cada treino para, no dia do jogo, estarmos à altura de qualquer desafio. E à altura do emblema que levamos ao peito», escreveu no Instagram.



«Amanhã enfrentamos a seleção alemã. Recordo-me que em 1997, no apuramento para o Mundial, em Berlim, fui capitão da equipa que viu Marc Batta expulsar o Rui Costa de forma inacreditável, em pleno momento da substituição. Estávamos a ganhar 1-0 e, naqueles últimos minutos em inferioridade numérica, sofremos um golo. E ficámos fora do Mundial. Uma injustiça, sim, mas sobretudo uma lição.

Uma lição sobre a importância do foco em trabalhar o que está ao nosso alcance, crescer enquanto coletivo e dar o melhor, em todos os momentos. Isso, só depende de nós», lê-se ainda na publicação.