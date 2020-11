Fábio Vieira, internacional sub-21, em declarações ao Canal 11, depois de marcar os dois golos na vitória de Portugal sobre os Países Baixos (2-1), no último jogo da fase de qualificação para o Europeu da categoria:

- Tínhamos de ganhar por uma diferença de dois golos, por causa do resultado lá em casa deles (2-4), mas sabíamos que estávamos diante de uma grande equipa, com excelentes jogadores. Nós também temos jogadores com qualidade, foi um jogo muito bem disputado e saímos com a vitória. Foi para isso que trabalhámos.

[Portugal já estava qualificado, mas este segundo lugar não mancha a qualificação portuguesa]

- Sim, tivemos uma qualificação bastante regular, bastante consistente, conseguimos muitas vitórias, sofremos apenas uma derrota. Hoje conseguimos defrontar uma grande equipa, conseguimos ganhar e era esse o nosso objetivo.

[Na fase final, até onde pode ir este grupo?]

- É um grupo bastante unido que pode chegar bastante longe. Confesso que tenho muita confiança nesta equipa, somos muito unidos e vamos para o Europeu com muita confiança para alcançar o título.