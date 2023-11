João Mário, lateral do FC Porto, já treinou esta terça-feira ao serviço da Seleção Nacional que, esta quarta-feira, viaja para o Liechtenstein onde vai realizar o penúltimo jogo da fase de qualificação para o Euro2024.

O lateral foi chamado para render o lesionado Nélson Semedo, mas não chegou a tempo do primeiro treino, na segunda-feira, mas esta terça-feira já trabalhou sem limitações com os companheiros.

Uma sessão em que se notou apenas a ausência de Raphael Guerreiro, outro lateral «repescado», neste caso para substituir Diogo Dalot que foi dispensado por motivos pessoais.

Roberto Martínez contou, assim, com 23 jogadores disponíveis no relvado principal da Cidade do Futebol, para um treino descontraído, com um aquecimento, sem bola, mas muito animado nos quinze minutos iniciais a que a comunicação social teve acesso.

A Seleção Nacional volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h15, antes de viajar, pelas 14h00, para o Liechtenstein onde Roberto Martínez vai fazer a habitual antevisão do jogo numa conferência de imprensa que está marcada para as 19h30 locais, menos uma hora em Lisboa.

Portugal vai defrontar o Liechtenstein na quinta-feira e, depois, fecha esta fase de qualificação com uma receção à Islândia, no Estádio de Alvalade, no próximo domingo.