Portugal vai estar no pote um para o sorteio de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, alocação confirmada com o atual quinto lugar no ranking da FIFA e depois de terminada a fase de grupos da Liga das Nações.

Se é certo que a seleção nacional lusa vai evitar as nações teoricamente mais fortes da atualidade, pode ter pela frente alguns adversários conhecidos do passado recente e com caráter de dificuldade elevado, como Polónia, Ucrânia ou Suíça.

O sorteio da qualificação europeia para o Mundial 2022 é a 7 de dezembro, na Suíça. As 55 seleções vão ser divididas em cinco grupos de cinco e em cinco grupos de seis. Sabe-se já que Bélgica, Espanha, Itália e França vão para os grupos de cinco seleções, por terem alcançado a «final four» da Liga das Nações.

Apuram-se 13 nações europeias para a fase final que tem lugar no Qatar: os dez vencedores de grupo, mais três seleções via play-off, de um total de 12 que vão disputar este.

Como é o play-off?

Aos dez segundos classificados nos grupos, vão juntar-se as duas seleções vencedoras de grupo na edição 2020/2021 da Liga das Nações que tenham melhor ranking e que não tenham conseguido ficar nos dois primeiros lugares do seu grupo. Depois, as 12 seleções vão ser divididas num sistema semelhante aos play-off do Euro 2020: três caminhos, com meia-final e final. O vencedor de cada caminho é apurado para o Mundial 2022.

A qualificação nos grupos arranca a 24 e 25 de março de 2021 e termina a 14/16 de novembro de 2021. Os play-offs disputam-se a 24, 25, 29 e 29 de março de 2022.