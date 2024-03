Viktor Gyökeres está a ser protagonista no futebol português em 2023/24 pelo Sporting e está prestes a defrontar pela primeira vez a seleção A de Portugal ao serviço da Suécia, mas do passado já consta um duelo contra a seleção nacional, nos sub-19. Aliás, bem mais do que isso. Um golo pela Suécia contra Portugal.

Depois de ter brilhado no Brommapojkarna, com o título da II Liga sueca e a subida ao principal escalão no final da época 2016/2017, Gyökeres representou a Suécia no Europeu sub-19. Na 3.ª e última jornada do grupo A, a 8 de julho de 2017, os suecos defrontaram Portugal e Gyökeres abriu o marcador do jogo que terminou empatado a dois golos.

Em Gori, na Geórgia, aos 43 minutos de jogo, Gyökeres bateu Dani Figueira com um grande remate de pé direito. Jesper Karlsson faria o 2-0 para a Suécia na segunda parte (61m), mas Portugal recuperaria para o empate, com golos de Rafael Leão (70m) e Jota (86m, penálti) para os comandados de Hélio Sousa, que venceriam o grupo e acabariam como finalistas vencidos da edição ganha por Inglaterra (2-1 na final a Portugal).

Recorde o golo de Gyökeres a Portugal e o resumo desse jogo:

Isto foi há pouco mais de seis anos e meio e cerca de dois meses antes de Gyökeres deixar o futebol sueco para assinar pelo Brighton.

Seguir-se-iam passagens pelo St. Pauli, Swansea City, Coventry City e agora o Sporting, onde já leva 39 jogos, 36 golos e 13 assistências.

Mas, voltando a esse Portugal-Suécia de 2017, lembra-se dos nomes que estiveram nesse jogo? Provavelmente os de Portugal são bem mais familiares. Os da Suécia… pelo menos o de Gyökeres é certo que já lhe diz alguma coisa.

PORTUGAL: Daniel Figueira; Bruno Paz, Diogo Leite, João Queirós, Abdu Conté; Miguel Luís, Florentino Luís, Gedson Fernandes; Mésaque Djú, Madi Queta, Rafael Leão.

Jogaram ainda: Diogo Dalot, Domingos Quina, Jota.

Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Diogo Queirós, Rui Pires, Rui Pedro.

SUÉCIA: Viktor Johansson; Anel Ahmedhodzic, Mattias Andersson, Thomas Isherwood, Anton Kralj; Max Svensson, Samuel Adrian, Dusan Jajic, Joseph Ceesay; Viktor Gyökeres, Isac Lidberg.

Jogaram ainda: Joseph Colley, Jesper Karlsson, Teddy Bergqvist.

Suplentes não utilizados: Marko Johansson, Charlie Weberg, Besar Sabovic, Carl Johansson.