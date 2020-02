O FC Porto voltou aos treinos nesta terça-feira, no centro de estágios do Olival, para preparar a receção ao Bayer Leverkusen, da próxima quinta-feira (17h55), a contar para os 16 avos de final da Liga Europa.

Os dragões não puderam contar com o defesa-central Pepe, que fez treino condicionado, e com o médio Vítor Ferreira, em tratamento.

A equipa portista volta a treinar esta quarta-feira, às 12 horas, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A partir das 18h30, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição e um jogador do plantel farão a conferência de imprensa de antevisão da receção ao Bayer Leverkusen.