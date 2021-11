Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a goleada da sua equipa na receção ao Feirense, em encontro referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (5-1):

«Fomos muito sérios no jogo, entrámos muito pressionantes, percebendo o que o adversário fazia. Isso também começa na preparação do jogo e na seriedade no treino. Os jogadores depois dão vida à preparação. Eles foram muito sérios, muito competentes, com uma dinâmica muito rica. Tirando um momento na primeira parte, em muitos momentos do jogo fomos uma equipa muito séria e competente.»

Sobre a seriedade da equipa: ««É importante que os jogadores interiorizem que têm de estra sempre a um nível altíssimo. Eles são jogadores evoluídos e inteligentes, os processos de treino também são e eles taticamente também são, mas depois há essa questão mais emocional do jogo, em que as equipas não grandes acabam por equilibrar, como aconteceu no jogo da Taça da Liga.»



O penálti de Francisco Conceição: «Era importante para um avançado fazer golo, aqui sou eu que decido que marca. Temos os nossos marcadores de penáltis mas achei que naquele momento era importante dar essa moral a um jogador que tem trabalhado muitíssimo bem e que estava à procura desse golo Foi, bateu bem e fez golo.»



Como é treinar o seu filho? «Será com certeza mais difícil para ele do que para mim. Eu sei separar bem as águas. Aqui o Francisco é um jogador do FC Porto, um jovem jogador, com qualidade para se afirmar. O momento em que o Francisco vem ao banco, não é o primeiro Francisco que vem ao banco abraçar a equipa técnica. Eu como treinador, ele quando veio agradecer, disse-lhe para agradecer ao Mehdi (Taremi) porque que normalmente era ele que devia marcar o penálti. Foi o Francisco, mas se fosse outro jogador, eu faria exatamente o mesmo.»