Sérgio Conceição abordou este sábado, na antevisão do jogo com o Belenenses, os elogios de Pinto da Costa, que disse recentemente que, até ao final do mandato, não terá problemas com o treinador.

«Eu agradeço os elogios, para mim são sinonimo de responsabilidade. A partir do momento em que me convidou em 2017 para reerguer o clube, numa situação muito difícil que temos passado a nível financeiro nos últimos quatro anos... Têm saído alguns jogadores… se eu fosse à equipa no meu primeiro ano e comparasse com a de amanhã, é muito pouco igual, mesmo em nível de nomes de jogadores e de qualidade individual, tem decrescido essa qualidade. Mas não é só no FC Porto, é a nível nacional. Em termos financeiros fica difícil para os clubes portugueses», disse o técnico aos jornalistas, apontando:

«Mas a exigência continua máxima porque nós fomos a única equipa que ganhou ao campeão da Europa [Chelsea] e vi grande frustração na nossa vitória por 1-0, por não termos conseguido passar às meias-finais».

«A exigência continua a mesma e, infelizmente, a situação financeira continua a mesma também, mas temos de perceber que a exigência é o ADN do clube, e eu sinto-me como peixe na água nesse sentido, e a pressão de ganhar deixa-me à vontade. Tenho um grupo muito capaz e muito disponível para as ideias da equipa técnica. Sei que já trabalhei aqui com grandes nomes que não foi possível segurar, por um motivo ou por outro, porque o mercado é mesmo assim», disse ainda Sérgio Conceição.