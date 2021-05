O FC Porto vai terminar a Liga com o pior registo pontual desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico dos dragões.

Com o empate desta quinta-feira no clássico com o Benfica no Estádio da Luz, o máximo que os azuis e brancos podem atingir são 80 pontos, menos do que em qualquer das épocas anteriores.

Na temporada de estreia, em 2017/18, Sérgio Conceição conduziu o FC Porto até ao título de campeão nacional com 88 pontos, um recorde pontual a par do Benfica de Rui Vitória em 2015/16.

Em 2018/19, os dragões concluíram a Liga com 85 pontos. Um registo interessante, mas que não chegou para assegurar a conquista do campeonato.

Em 2019/20, 82 pontos bastaram para que o FC Porto recuperasse o título perdido na época anterior para o Benfica.

Matematicamente, o FC Porto até poderia ser campeão com 80 pontos, mas precisaria que o líder Sporting não somasse mais do que um ponto do que nos três jogos que faltam até ao término da Liga.