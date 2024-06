O antigo administrador da SAD portista, Vítor Baía, e também ex-futebolista, juntou-se às várias vozes que homenagearam Sérgio Conceição no momento da saída do técnico. Através das redes sociais, Baía disse que Conceição manteve no FC Porto uma «liderança inigualável».

«Sérgio, nos momentos difíceis, demonstraste uma liderança inigualável, guiando-nos com paixão, coragem e uma determinação feroz. Mostraste-nos que o DNA do Dragão está mais vivo do que nunca, e é essa chama que sempre nos fez superar desafios e conquistar vitórias memoráveis.

A tua dedicação e espírito combativo não só restauraram a grandeza do nosso clube, mas também reforçaram a nossa identidade. O teu legado de força, garra e compromisso será sempre lembrado e valorizado por todos nós.

Obrigado por cada batalha travada, por cada vitória conquistada e por manteres vivo o espírito que nos define como campeões. O FC Porto continuará a trilhar o caminho do sucesso, inspirado pelo exemplo que nos deste.

Com gratidão e orgulho, continuaremos juntos. Viramos uma página, um capítulo, mas não terminamos de escrever a nossa História. Abraço amigo», escreveu Vítor Baía.

Já outras figuras se despediram do técnico, como Pepe, Moussa Marega, ou o próprio filho Sérgio Conceição.