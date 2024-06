Declarações de Vitinha na zona mista do Estádio de Alvalade depois da vitória de Portugal sobre a Finlândia (4-2), em jogo de preparação para o Euro2024:

Titular, 90 minutos e uma assistência, poucos dias depois de saberes que fazes parte do onze ideal da Liga dos Campeões. Como te sentes?

- Muito bem, obviamente. Tenho feito uma época muito boa, tanto a nível individual, como no clube. A verdade é que a minha intenção era dar continuidade. Penso que estive bem, a equipa também, quero ajudar a equipa e sinto que posso fazer isso.

Foi treinado por Sérgio Conceição no FC Porto. Alguma palavra para ele agora que está de saída?

- O que ele fez no FC Porto foi histórico, poucos ou nenhum treinador fez no clube o que ele fez. Sai em grande e a verdade é que me ajudou muito no meu percurso.

Acha que será desconfortável para Francisco Conceição voltar ao FC Porto depois da saída do pai?

Não lhe perguntei. A melhor pessoa para responder a isso é o Francisco. Em campo, esteve incrível, no seu melhor. Tirou o máximo partido das suas melhores características e acho que vai ajudar muito a Seleção.

Conhece bem Vítor Bruno. Acha que tem o que é preciso para treinar o FC Porto?

Sim, conheço-o bem e acho que, se realmente for o treinador do FC Porto, mas tanto quanto sei, ainda não está nada oficializado. Caso se confirme, se for mesmo o próximo treinador do FC Porto, que tenha muito sucesso.