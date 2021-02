No jogo que abriu a jornada 23 da Serie A italiana, a Fiorentina recebeu e venceu o Spezia, por 3-0.

O triunfo do emblema de Florença foi construído no segundo tempo: Vlahovic abriu o marcador aos 48 minutos, Castrovilli fez o 2-0 aos 64m e Eysseric fechou as contas a oito minutos dos 90.

Com este resultado, a Fiorentina está agora no 12.º lugar, com 25 pontos. O Spezia é 16.º, com 24.

Em Cagliari, o Torino venceu a equipa local por 1-0. Bremer, aos 76 minutos, apontou o único golo do encontro.

As duas equipas seguem coladas na tabela classificativa (ver aqui), mas o Torino, 17.º classificado, tem mais cinco pontos do que o Cagliari.



O golo do Torino: