Líder da Serie A, o Milan foi esta tarde arrasado em San Siro, ao perder por 3-0 na receção à Atalanta, em jogo da 19.ª jornada da Serie A.

Com Rafael Leão no onze inicial – Diogo Dalot não saiu do banco –, os rossoneri viram-se em desvantagem aos 26 minutos, fruto de um golo de Christian Romero.

No início do segundo tempo, aos 53 minutos, Ilicic de o 2-0 de penálti, e Duvan Zapata deu, a 13 minutos dos 90, contorno ainda mais expressivos ao resultado ao fazer o 3-0 final.

Apesar desta derrota, o Milan continua líder isolado do campeonato, até porque o rival Inter de Milão não aproveitou este tropeção – a Atalanta, por seu turno, subiu à condição ao quarto lugar.

Em Udine, os nerazzurri não saíram do nulo e seguem no segundo lugar, a dois pontos do Milan.