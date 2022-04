O Sevilha visita Camp Nou este domingo e Julen Lopetegui alertou para o bom momento que o Barcelona vive por estes dias.

«Vamos com vontade e muito entusiasmo, para um jogo importante, um grande jogo, contra a equipa mais em forma, não diria de Espanha, mas da Europa. Um dos adversários mais importantes que podes encontrar, sem dúvida», começou por dizer em conferência de imprensa.

O antigo técnico do FC Porto destacou que o conjunto catalão «está ganhar jogos confortavelmente e a jogar bem».

«Eles evoluíram muito, têm um dos melhores plantéis do mundo, fizeram contratações, trocaram jogadores. A missão é poder enfrentar uma grande equipa, que neste momento poderia disputar perfeitamente a Liga dos Campeões», vincou, dando ainda destaque aos jovens que estão a aparecer nos culés.

O Barcelona-Sevilha está agendado para as 20h00 deste domingo, numa altura em que o conjunto de Camp Nou é terceiro classificado da LaLiga, com 54 pontos, a três do segundo, que é precisamente a equipa orientada por Lopetegui.