Roberto De Zerbi já não é treinador do Shakhtar Donetsk, anunciou esta segunda-feira o emblema ucraniano.

Num comunicado publicado no site oficial, o clube revelou que as duas partes tomaram a «decisão mútua» de rescindir o contrato que as ligava.

De Zerbi, refira-se, era treinador do Shakhtar desde maio de 2021. Desde fevereiro deste ano, no entanto, que a equipa ucraniana não realiza qualquer jogo oficial, devido à invasão da Rússia.