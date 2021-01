O Casa Pia venceu esta segunda-feira o Cova da Piedade por 2-1, em jogo da 17.ª jornada II Liga, e, desta forma, subiu até ao sétimo lugar da classificação, a par do Penafiel.

A equipa treinada por Filipe Martins esteve quase sempre no controlo do jogo e colocou-se em vantagem, aos 25 minutos, com um autogolo de Simão Júnior. Já na segunda parte, Platiny (66m) aumentou o resultado para 2-0, enquanto a equipa de Almada reduziu a diferença, já em tempo de compensação, por Wilson (90+5).

Com este triunfo, o Casa Pia sobe ao sétimo posto da classificação, com 25 pontos, os mesmos do que o Penafiel. Já o Cova da Piedade, que hoje se estreou com o treinador Mário Nunes no comando, somou o sexto jogo consecutivo sem vencer e, com 16 pontos, segue no 14.º posto da tabela classificativa.