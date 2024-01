Por estes dias, os olhos dos aficionados do snooker estão no Alexandra Palace, em Londres, onde decorre o Masters. Dos aficionados, e não só. Depois de uma mosca pousar sobre uma bola, na noite desta terça-feira foi a vez de uma vespa interromper o encontro entre Neil Robertson e Barry Hawkins.

Uma vez australiano, e por isso habituado a lidar com insetos de outras dimensões, Robertson assumiu prontamente a missão de «aniquilar» a vespa. Porém, o árbitro Rob Spencer, bem mais pacifista, recorreu a um copo e a uma folha para libertar o inseto no exterior do Alexandra Palace.

O inglês Hawkins venceu o encontro, por 6-3, e nos «quartos» vai defrontar o líder do ranking mundial, o também inglês Ronnie O'Sullivan. Partida agendada para esta quinta-feira às 13h.