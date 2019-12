Figura: Tiquinho Soares arrombou a porta da final four à cabeçada



Abriu as portas da final four ao apontar os dois primeiros da sua equipa. Com este feito, passou a ser o maior carrasco do Chaves, pois alcançou um record de golos marcados, 8. Além disso, o brasileiro igualou Jackson Martínez como o maior goleador dos azuis e brancos nesta competição. Letal e decisivo.



Momento do jogo: Marega marca na recarga e gela Trás-OsMontes, minuto 26



O favoritismo dos dragões atingiu aqui a sua expressão máxima. Se dúvidas havia, elas ficaram desfeitas com o golo do maliano. Este momento destaca-se ainda por Igor ter defendido numa primeira tentativa o remate de Marega, não conseguindo, contudo, travar a recarga.



Outros destaques:

Marega: combativo, como sempre. A sua ação foi premiada com a marcação da grande penalidade, apesar de ser na recarga, pois Igor ainda conseguiu, numa primeira instância defender o remate do Maliano.

Igor: fez um punhado de defesas, impedindo que o resultado fosse mais ampliado. Nos golos não teve qualquer culpa. Cometeu a proeza de defender a grande penalidade marcada por Marega, apesar de, ser depois impotente na recarga.

Platiny: lá na frente do ataque flaviense, deu o corpo à luta. Não foram muitas as bolas que lhe chegaram aos pés, mas quando pode, esgueirou-se por entre a defesa portista e fez o primeiro golo dos locais.