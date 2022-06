Uma ambulância do INEM dos bombeiros voluntários de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, foi roubada durante um serviço no Porto na noite de sábado, segundo adiantou aquela corporação. O ladrão, que ainda não foi localizado, acabou por se despistar, embateu num muro e destruiu a ambulância, conta a CNN Portugal.

«Esta noite [de sábado], por volta das 20:55 foi furtada uma Ambulância de Socorro (INEM) dos B. V. de S. Mamede Infesta enquanto prestava socorro a uma vítima de doença súbita na Rua Avelar Brotero (Bairro do Regado) no Porto», pode ler-se numa publicação dos bombeiros voluntários de São Mamede de Infesta na rede social Facebook.

Contactada pela agência Lusa, a corporação de bombeiros remeteu esclarecimentos para mais tarde, e a PSP do Porto adiantou que foram efetuadas «diligências» na sequência do acontecimento, no sentido de localizar o autor do roubo.

De acordo com os bombeiros, «um indivíduo na casa dos 40 anos pegou na ambulância quando a sua tripulação prestava socorro a uma vítima», seguindo «por várias ruas da cidade do Porto (com sinalização luminosa e sonora ligada), acabando por se despistar embatendo contra um muro do antigo quartel das inspeções militares na Rua da Constituição».

Segundo a corporação, não houve feridos a registar na sequência do incidente, «a não ser, eventualmente, o indivíduo que furtou» a ambulância.