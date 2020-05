O corpo de Beatriz Lebre, a estudante assassinada por um colega da Universidade de Lisboa, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, no rio Tejo, junto à estação de Santa Apolónia, segundo adiantou a TVI24 há instantes.

Depois de na quinta-feira ter sido encontrada a suposta arma do crime, agora foi encontrado o corpo da jovem estudante de 23 anos. O alarme foi dado por populares, mas a polícia já está no local a tomar conta da ocorrência.

O corpo acabou por ser encontrado não muito longe do local indicado por Rúben Couto, principal suspeito que, depois de ter confessado o crime, revelou que tinha deixado o corpo no rio Tejo, junto ao Poço do Bispo.

[NOTÍCIA EM ATUALIZÇÃO]