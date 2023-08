Está preparado para uma nova onda de calor? A partir deste sábado o mercúrio dos termómetros vai disparar acima dos trinta graus em praticamente todo o país e, em algumas cidades, vai mesmo passar a barreira dos 40 graus no domingo, como está previsto, por exemplo, para Lisboa.

O calor, desta vez, vem para ficar e também estão previstas temperaturas elevadas para a segunda quinzena do mês.

Segundo as previsões divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a cidade de Aveiro, que recebe a Supertaça na próxima quarta-feira, será das poucas que vai ficar abaixo dos 30 graus este fim de semana, mas nas restantes localidades do distrito a temperatura será mais elevada.

Mesmo o norte do país não escapa às altas temperaturas. Em Bragança é esperada uma média de 32 graus, em Braga chegará aos 33 no sábado e aos 38 no domingo. Tanto em Viana do Castelo como no Porto, o sábado vai começar ameno, com cerca de 28 graus, mas no domingo sobe para 32 e na segunda-feira já são esperados 36 graus na Invicta.

Já em Coimbra são esperados 34 graus no sábado e mais três graus no domingo, números semelhantes aos de Viseu e Leiria. Mais para o interior, mais calor. Em Castelo Branco estão previstos 37 graus no sábado, 38 no domingo e mais de 40 ao longo da próxima semana.

Quanto a Lisboa, os termómetros vão registar 38 graus no sábado e 41 no domingo, com Santarém a somar mais um grau do que a capital nos dois dias.

Já no concelho de Ourém, do qual faz parte Fátima, onde vai estar o Papa Francisco e milhares de pregrinos, são esperados 35 graus no sábado e 38 no domingo.

As temperaturas mais elevadas estão reservadas, como é habitual, para o sul do país, com Setúbal a chegar aos 40 graus, Beja aos 42 no domingo e Évora aos 43.

Já no Algarve, Faro deverá registar uma média de 38 graus no fim de semana, com uma descida ligeira no início da semana, mas nova subida na sexta-feira até aos 40 graus.