Confrontos entre dois grupos de jovens no interior do Centro Comercial UBBO, na Amadora, resultou num ferido, atingido a tiro numa perna. Sete suspeitos da agressão fugiram num carro TVDE, três foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, mas os restantes quatro estão em fuga. O caso está, agora, entregue à Polícia Judiciária.

Segundo está a avançar a CNN Portugal, o alerta foi dado por volta das 21h15, hora em que a superfície comercial estava repleta de pessoas.

A desordem entre dois grupos de jovens, um da Lourenço Marques e outro do Bairro da Boba, terá começado dentro de uma loja, mas foi já no exterior, na praça central do Centro Comercial que um elemento de um dos grupos disparou uma arma de fogo e atingiu um cidadão na perna direita.

O ferido foi transportado para o hospital e os suspeitos, sete homens armados, fugiram num carro TVDE, mas a PSP ainda conseguir deter três deles.

O caso está, agora, sob alçada da Polícia Judiciária.